FBI descreve como "ato de terrorismo" explosão junto a clínica nos EUA

Akil Davis, diretor do FBI em Los Angeles, afirmou no fim da tarde que a clínica foi deliberadamente alvo do ataque, mas se recusou a explicar como as autoridades chegaram a essa conclusão sobre a motivação do suposto atentado.

As autoridades ainda trabalham para confirmar a identidade da pessoa que morreu no local.

Davis não quis dizer diretamente se a vítima fatal era o suspeito, mas informou que as autoridades não estão à procura de nenhum suspeito no momento.

Ele também afirmou que quatro pessoas ficaram feridas, mas não deu detalhes sobre a gravidade dos ferimentos.

O FBI enviou ao local da explosão uma equipe de investigadores com diversas especializações, incluindo peritos em coleta de provas e especialistas em explosivos, e também está apurando a possibilidade de a explosão ter sido transmitida ao vivo.

O chefe da polícia de Palm Springs, Andy Mills, declarou em comunicado que a explosão “aparenta ser um ato de violência intencional” e que diversos prédios foram danificados, alguns de forma grave.

“Há uma vítima fatal, cuja identidade ainda não foi confirmada”, acrescentou Mills.

O caso está sendo investigado como uma possível explosão de carro, segundo duas autoridades policiais ouvidas pela agência Associated Press sob condição de anonimato. Os investigadores acreditam que a pessoa que morreu era provavelmente quem provocou a explosão.

As fontes reforçaram, no entanto, que a investigação ainda está em estágio inicial.

A procuradora-geral Pam Bondi afirmou que agentes federais estão trabalhando para reunir mais informações, mas acrescentou: “Deixem-me ser clara: o governo Trump entende que as mulheres e as mães são o coração dos Estados Unidos. A violência contra uma clínica de fertilidade é imperdoável”.

