Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata agressivo e mestátase

© Ting Shen/Bloomberg via Getty Images

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, de 82 anos, foi diagnosticado com uma forma agressiva de câncer de próstata com metástase nos ossos, conforme comunicado divulgado neste domingo (19) por seu gabinete. A informação foi confirmada dias após exames de rotina indicarem alterações preocupantes.

Segundo a nota oficial, Biden procurou atendimento médico na semana passada após sentir agravamento nos sintomas urinários. Exames subsequentes revelaram um nódulo na próstata, confirmado como câncer na última sexta-feira. A doença foi classificada como agressiva, com pontuação de Gleason 9 (Grupo de Grau 5), indicando alto risco, e já apresenta metástase óssea.

Apesar da gravidade, os médicos destacaram que o câncer aparenta ser sensível a hormonioterapia, o que pode permitir uma gestão clínica eficaz. Ainda de acordo com o comunicado, Biden e sua família estão em diálogo com a equipe médica para avaliar as opções de tratamento mais adequadas.

Na semana anterior, o ex-presidente já havia passado por um exame físico de rotina, no qual foi identificado o pequeno nódulo que levou à investigação atual.



Leia Também: Brasil registrou uma morte por AVC a cada 7 minutos em 2025