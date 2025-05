Tempestades deixam 28 mortos nos EUA; veja as imagens da destruição

© Reuters

As fortes tempestades que atingem as regiões centro-oeste e sul dos Estados Unidos já causaram ao menos 28 mortes, de acordo com o balanço mais recente divulgado pelas autoridades no domingo (19). O estado do Kentucky concentra a maioria das vítimas, com 19 mortes, principalmente no condado de Laurel, onde um tornado devastador causou destruição generalizada.

O governador do Kentucky, Andy Beshear, afirmou que a contagem de danos ainda está em andamento e que o estado se prepara para solicitar ajuda federal. “Muitos moradores do Kentucky estão sofrendo neste momento”, escreveu em sua conta na rede social X, pedindo apoio a campanhas de arrecadação para custear funerais e reconstrução de moradias.

Ainda segundo o governador, dez pessoas foram hospitalizadas em decorrência das tempestades, sendo que três delas permanecem em estado crítico. Várias rodovias estaduais seguem interditadas e algumas podem levar dias para reabrir.

Além do Kentucky, outras regiões também foram duramente atingidas. No Missouri, sete pessoas morreram, sendo cinco em St. Louis, onde mais de 5 mil residências foram danificadas e ao menos 38 pessoas ficaram feridas. No estado da Virgínia, duas mortes foram confirmadas, enquanto tornados também causaram estragos em Wisconsin. Já o Texas enfrenta uma intensa onda de calor, e parte do Illinois, incluindo Chicago, foi coberta por uma densa nuvem de poeira.

O Serviço Meteorológico Nacional dos EUA alertou que as condições severas devem continuar nos próximos dias em grande parte do centro do país. As previsões incluem chuvas intensas, tempestades com granizo do tamanho de bolas de golfe e ventos com rajadas de até 97 km/h, especialmente em áreas do Missouri e Kansas.

Apesar do aumento na frequência e severidade dos eventos climáticos, o governo federal vem enfrentando críticas por cortes de pessoal nos escritórios do Serviço Meteorológico Nacional. Segundo dados de março, os escritórios de Jackson, Louisville e St. Louis estavam com até 29% dos cargos vagos. Especialistas alertam que mais de 20% de desfalque já representa um risco significativo para a eficácia do monitoramento climático.

Os Estados Unidos registram, em média, cerca de 1.200 tornados por ano. Estudos indicam que os tornados mais perigosos estão ocorrendo com menos frequência nos estados do centro-sul tradicionalmente afetados, como Oklahoma, Kansas e Texas, e com maior incidência em regiões mais densamente povoadas do centro-sul do país.

