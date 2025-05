Carro-bomba mata quatro e fere 20 no sudoeste do Paquistão

© Lusa

Ataque aconteceu perto da fronteira com o Afeganistão, na província do Baluchistão; nenhum grupo reivindicou autoria

Uma explosão causada por um carro-bomba matou quatro pessoas e deixou ao menos 20 feridas na noite de domingo (18), nas proximidades de um mercado na cidade de Qillah Abdullah, no sudoeste do Paquistão, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (20) pelas autoridades locais.

O ataque ocorreu na província do Baluchistão, região que faz fronteira com o Afeganistão, e também danificou a parede externa de um edifício que abriga forças paramilitares, de acordo com o vice-comissário Abdullah Riaz.

Até o momento, nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. No entanto, autoridades apontam que grupos separatistas da minoria étnica balúchi costumam realizar ataques contra forças de segurança e civis na região. A área é historicamente instável e marcada por uma insurgência separatista de longa data.

O porta-voz do governo do Baluchistão, Shahid Rind, condenou o ataque e afirmou que as investigações já estão em andamento para identificar os responsáveis.

Entre os grupos que atuam na região, destaca-se o Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), organização separatista considerada terrorista pelo governo do Paquistão e que também foi incluída na lista de grupos terroristas dos Estados Unidos desde 2019.

