Vulcão na Indonésia entra em alerta máximo e lança cinzas ao céu

© Lusa

O monte Lewotobi Laki-Laki, na ilha de Flores, na Indonésia, entrou em alerta máximo após expelir, nesta segunda-feira (20), uma coluna de cinzas que ultrapassou um quilômetro de altura. O aumento da atividade vulcânica levou o Departamento de Vulcanologia do país a elevar o nível de alerta para o grau mais alto da escala, o quarto, ainda na noite de domingo.

Segundo o diretor da agência, Muhammad Wafid, o vulcão registrou oito erupções apenas no fim de semana, sendo uma delas responsável por lançar cinzas a 5,5 quilômetros de altitude. Com isso, todas as atividades em um raio de seis quilômetros ao redor do vulcão foram proibidas — e no setor oeste-nordeste, a área de exclusão se estende até sete quilômetros.

Autoridades orientaram a população a manter a calma, utilizar máscaras e se proteger de possíveis fluxos de lava. Em fevereiro, um cenário parecido obrigou moradores de seis cidades a evacuarem suas casas.

O vulcão, que possui 1.703 metros de altura, já havia registrado múltiplas erupções em novembro do ano passado, quando nove pessoas morreram, 31 ficaram feridas e mais de 11 mil tiveram que deixar a região.

Em um episódio anterior, o Lewotobi Laki-Laki chegou a lançar cinzas a oito quilômetros de altura, o que provocou o cancelamento de ao menos sete voos na turística ilha de Bali.

A ilha de Flores, situada a cerca de 800 quilômetros a leste de Bali, é conhecida por ser ponto de partida de excursões ao Parque Nacional de Komodo.

A Indonésia, que faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, abriga mais de 400 vulcões — pelo menos 129 deles ainda ativos, sendo 65 considerados perigosos. O país registra cerca de 7 mil terremotos por ano, a maioria de baixa magnitude.

