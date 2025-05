Elefante fica durante horas grudado ao caminhão que atropelou a sua cria

© Facebook/Jean Santos Pereira

Uma cena comovente registrada na Malásia está emocionando o mundo: uma elefanta foi flagrada tentando salvar seu filhote após o animal ser atropelado por um caminhão em uma estrada do país.

Segundo testemunhas, após o atropelamento, a mãe permaneceu ao lado da carreta por várias horas. Em um esforço desesperado, chegou a tentar empurrar o veículo na esperança de libertar a cria, mas, sem sucesso, ficou parada encostada à lataria, em um gesto que comoveu quem acompanhava a situação.

Veja o vídeo na galeria acima!

Autoridades locais ainda não divulgaram detalhes sobre as circunstâncias do atropelamento ou medidas que possam ser tomadas para evitar novos acidentes com animais.

