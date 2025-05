Sete anos após sumiço, marido vira réu por assassinato da esposa

© Facebook/Nate Eaton - Reporter

Allen Gould foi formalmente acusado de homicídio em primeiro grau, quase uma década após o desaparecimento de sua esposa, Anna Maciejewska, ocorrido em abril de 2017 nos Estados Unidos. A acusação foi apresentada na terça-feira (14), após novas evidências colocarem o marido como principal suspeito do caso que, até hoje, permanece envolto em mistério.

Anna, polonesa de 43 anos e mãe de um menino de dois anos, foi dada como desaparecida por um colega de trabalho e um amigo no dia 11 de abril de 2017. Gould notificou a polícia apenas no dia seguinte, afirmando que a viu pela última vez na manhã anterior. No entanto, a investigação revelou que ela estava incomunicável desde o dia 28 de março — duas semanas antes do registro formal do desaparecimento.

Um elemento-chave na investigação foi uma mensagem recebida pelo pai de Anna no dia 30 de março. O texto, supostamente enviado pela filha, continha erros gramaticais incomuns para alguém fluente em polonês. Segundo os investigadores, a mensagem havia sido escrita no Google Tradutor, e uma cópia impressa foi localizada na residência do próprio Gould. Para a promotoria, esse detalhe foi decisivo para transformá-lo no principal suspeito.

A polícia também descobriu pesquisas feitas por Gould sobre técnicas de estrangulamento, além de seu comportamento após registrar o desaparecimento: ele parou de colaborar com as investigações. Relatos indicam ainda que Anna estava planejando pedir o divórcio, ideia à qual o marido se opunha.

O carro da vítima foi encontrado em maio de 2017, abandonado em um estacionamento a cerca de três quilômetros da casa do casal. O corpo de Anna, no entanto, jamais foi localizado.

Apesar da ausência do corpo, os investigadores consideram que há evidências suficientes para sustentar a acusação de homicídio. Allen Gould está preso sem direito a fiança e sua audiência preliminar está marcada para o dia 27 de maio, segundo informou a revista People.



Leia Também: Elton John diz sentir-se traído por lei britânica sobre IA