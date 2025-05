Reino Unido e UE firmam pacto de defesa diante de ameaça russa

© Lusa

O Reino Unido e a União Europeia anunciaram nesta quinta-feira (20) uma nova parceria estratégica nas áreas de segurança e defesa. O anúncio foi feito durante uma cúpula em Londres, marcada pelo objetivo de reforçar a cooperação diante da crescente instabilidade na Europa, especialmente em razão da ameaça representada pela Rússia.

De acordo com o comunicado conjunto divulgado após o encontro — o primeiro de alto nível entre as partes desde o Brexit, em 2020 —, as políticas externas do Reino Unido e da UE estão “estreitamente alinhadas em diversas questões globais”, baseadas em valores comuns como a promoção da democracia e o respeito ao direito internacional.

O novo pacto prevê ações coordenadas de apoio à Ucrânia e cooperação em áreas como cibersegurança, segurança espacial, defesa contra ameaças híbridas, proteção de infraestruturas críticas (como cabos submarinos de telecomunicações e energia) e missões de paz. A parceria também inclui a realização de reuniões periódicas e consultas estratégicas entre líderes britânicos e europeus.

Embora o acordo ainda não garanta acesso imediato das empresas britânicas ao programa europeu de defesa SAFE (Security and Action for Europe), que prevê até 150 bilhões de euros em créditos para aquisição conjunta de equipamentos militares, ele abre caminho para futuras negociações sobre a participação do Reino Unido nesses processos.

O acordo foi anunciado durante o encontro em Londres entre o primeiro-ministro britânico Keir Starmer, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o presidente do Conselho Europeu, António Costa. Além da segurança, outros temas relacionados à cooperação pós-Brexit devem ser abordados na reunião.

