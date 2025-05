EUA oferecem até US$ 10 milhões por informações sobre o Hezbollah

© Getty

O governo dos Estados Unidos anunciou uma recompensa de até US$ 10 milhões (cerca de R$ 51 milhões) por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros do grupo terrorista Hezbollah, com foco especial na região da Tríplice Fronteira — área que abrange partes do Brasil, Argentina e Paraguai.

O anúncio foi feito pelo programa Rewards for Justice (RFJ), do Departamento de Estado norte-americano, administrado pelo Serviço de Segurança Diplomática. Segundo o comunicado oficial, o objetivo é identificar e desmantelar redes financeiras e logísticas utilizadas pela organização, que já foi oficialmente designada como grupo terrorista pelos EUA em 1997.

O Hezbollah, sediado no Líbano e apoiado financeiramente pelo Irã, estaria usando a Tríplice Fronteira para financiar suas operações por meio de atividades ilícitas, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, contrabando de carvão, petróleo e diamantes, além da falsificação de documentos e de moeda americana.

De acordo com o Departamento de Estado, as informações buscadas incluem dados sobre:

Fontes de receita do Hezbollah ou canais de facilitação financeira;

Doadores e facilitadores do grupo;

Instituições financeiras que realizem transações em nome da organização;

Empresas controladas direta ou indiretamente pelo Hezbollah;

Empresas de fachada usadas para adquirir tecnologia de uso dual;

Esquemas criminosos que beneficiem financeiramente o grupo.

A organização também obtém recursos de atividades comerciais legais na América Latina, como construção civil, comércio exterior e venda de imóveis, segundo o governo americano.

Os cidadãos que tiverem informações sobre essas atividades podem entrar em contato com o programa RFJ pelos aplicativos Signal, Telegram ou WhatsApp no número +1-202-702-7843, ou por meio de um canal seguro via rede Tor. As autoridades norte-americanas garantem que todas as informações serão tratadas sob sigilo absoluto.

Criado em 1984, o programa Rewards for Justice já pagou mais de US$ 250 milhões a 125 pessoas cujas informações ajudaram a prevenir ameaças à segurança nacional dos Estados Unidos.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do programa

