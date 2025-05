Joe Biden fala pela 1.ª vez após diagnóstico de câncer agressivo

O ex-presidente dos EUA Joe Biden agradeceu hoje aos seus apoiadores pelas mensagens de carinho que recebeu após ter anunciado, no domingo (18), o seu diagnóstico de câncer da próstata.

"O câncer pode pegar qualquer um", começou escrevendo o ex-presidente de 82 anos em sua conta no X, com uma fotografia ao lado da sua mulher Jill.

"Tal como muitos de vocês, eu e a Jill aprendemos que somos mais fortes nos momentos difíceis”, acrescentou. "Obrigado por nos animarem com amor e apoio".

O gabinete do ex-presidente democrata anunciou no domingo que foi disgnosticado com uma forma agressiva de câncer da próstata com metástases ósseas, explicando que este caso tem uma pontuação de 9 na escala de Gleason, que avalia a agressividade de câncer da próstata numa progressão até 10.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU