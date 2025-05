Trump diz que "Rússia e Ucrânia vão começar negociações para cessar-fogo"

© Nathan Howard/Reuters

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que a "Rússia e a Ucrânia vão começar imediatamente negociações para um cessar-fogo para acabar com a guerra".

"Acabei de terminar a minha chamada de duas horas com o presidente Vladimir Putin, da Rússia. Penso que correu muito bem. A Rússia e a Ucrânia vão começar imediatamente negociações para um cessar-fogo para acabar com a guerra. As condições para isso serão negociadas entre as duas partes, como só pode ser, porque elas conhecem os detalhes da negociação que mais ninguém conhece", revelou Trump na sua rede social, a Truth Social.

O norte-americano afirmou que o "tom e o espírito da conversa foram excelentes", mas garantiu que só fará "comércio de grande escala" com a Rússia quando o "catastrófico banho de sangue terminar".

"A Rússia terá uma enorme oportunidade de criar grandes quantidades de emprego e riqueza. O seu potencial é ilimitado. Do mesmo modo, a Ucrânia também pode ser um grande beneficiário do comércio, no processo de reconstrução do seu país", defendeu o presidente dos Estados Unidos.

Trump disse também já ter informado Zelensky e os líderes europeus de que as negociações para o cessar-fogo vão começar imediatamente.

"Foi o que disse ao presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, ao presidente Emmanuel Macron, de França, à primeira-ministra Giorgia Meloni, de Itália, ao chanceler Friedrich Merz, da Alemanha e ao presidente Alexander Stubb, da Finlândia, em um telefonema, imediatamente após a conversa com o presidente Putin", referiu.

No final, lembrou que o Vaticano declarou que estaria "muito interessado em acolher as negociações".

"Que comece o processo!", acrescentou Trump.

Nas conversas realizadas na sexta-feira, as duas partes - Rússia e Ucrânia - concordaram em uma troca de mil prisioneiros cada uma. O chefe dos serviços secretos ucranianos, Kyrylo Budanov, admitiu no sábado na televisão ucraniana que as trocas poderão ocorrer já esta semana.

A troca de prisioneiros foi a decisão mais significativa de uma reunião curta, em que a Rússia esteve representada por uma delegação chefiada por um conselheiro cultural do presidente russo.

O próprio Trump anunciou no sábado que iria falar esta segunda-feira não só com Putin, mas também com Zelensky e com os líderes da NATO, no que disse esperar ser "um dia produtivo" que conduza, na melhor das hipóteses, a um cessar-fogo.

Os contatos serão os primeiros de Trump com responsáveis de ambos os países desde a reunião de sexta-feira em Istambul, a primeira desde 2022.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, exige o fim das entregas de armas ocidentais a Kyiv antes de se poder chegar a acordo sobre qualquer trégua.

