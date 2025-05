Estátua de Jim Morrison é encontrada pela polícia após 37 anos

© Barbara Alper/Getty Images

A polícia francesa encontrou, por acaso, uma estátua do cantor Jim Morrison que estava desaparecida há mais de três décadas. A descoberta foi feita durante uma investigação sobre um caso de fraude, informou a agência AFP.

O busto de bronze, que homenageia o vocalista da icônica banda The Doors, havia sido colocado em sua sepultura no cemitério Père-Lachaise, em Paris, pelo artista croata Mladen Mikulin, por ocasião dos 10 anos da morte do cantor, em 1981. No entanto, a peça desapareceu misteriosamente em 1988.

Pesando cerca de 90 quilos, a escultura foi encontrada sem grandes danos, além de grafites e um nariz quebrado — marcas que já existiam antes de seu desaparecimento. A recuperação da peça encerra um mistério que intrigava fãs e autoridades há 37 anos.

🇺🇲 Volé en 1988 au cimetière du Père Lachaise à Paris, le buste de Jim Morrison a été retrouvé ! 35 ans après et par pur hasard, les officiers de police judiciaire de la préfecture de police de Paris ont retrouvé la statue de 128 kilos ! (20 minutes)



le36_dpj_pp pic.twitter.com/CXRF294U2S — Le Média Positif (@LMPositif) May 19, 2025

Leia Também: Médicos dos EUA fazem o 1º transplante de bexiga humana com sucesso