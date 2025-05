Grávida é barrada por táxi e dá à luz na rua

© Shutterstock

Ana María, de 33 anos, entrou em trabalho de parto após visitar um centro comercial com o marido, em Valladolid, na Espanha. Ao perceber que as contrações estavam se intensificando, o casal decidiu chamar um táxi para ir ao hospital — mas o motorista se recusou a levá-la ao ver a situação.

Sem alternativa e com o parto avançando, Ana María precisou dar à luz em plena rua, com a ajuda de moradores da região e agentes da polícia local, que chegaram rapidamente ao local.

"Foi tudo muito rápido", relataram os policiais ao jornal 20 Minutos. "Ela mesma puxou o bebê, com o apoio de alguns vizinhos. Cobrimos a criança com um cobertor e a colocamos no peito da mãe", explicaram os agentes.

Graças à ação rápida dos moradores e da polícia, o parto foi bem-sucedido. Ana María, o marido Nelson e a recém-nascida Ainara passam bem, segundo informações da imprensa espanhola.





