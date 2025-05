Reino Unido suspende negociações comerciais com Israel após ataques

© Getty

O Reino Unido anunciou nesta terça-feira (20) a suspensão das negociações para um novo acordo de livre comércio com Israel. A medida, que inclui também a convocação da embaixadora britânica em Tel Aviv, foi tomada em resposta à intensificação da ofensiva terrestre israelense na Faixa de Gaza e à grave escassez de ajuda humanitária no território palestino. Além disso, Londres impôs novas sanções a assentamentos israelenses na Cisjordânia.

As ações mais duras por parte do governo britânico ocorrem um dia após o primeiro-ministro Keir Starmer se juntar ao presidente francês, Emmanuel Macron, e ao premiê canadense, Justin Trudeau, em uma manifestação conjunta de condenação à forma como Israel tem conduzido a guerra em Gaza, além das operações em áreas ocupadas da Cisjordânia. Starmer afirmou nesta terça que os três líderes estão “horrorizados” com a escalada da violência e a situação humanitária no território palestino.

O anúncio da suspensão das negociações foi feito pelo secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy. Ele destacou que, embora o acordo comercial atualmente em vigor entre os dois países siga válido, não é possível dar continuidade às tratativas de um novo pacto enquanto persistirem ações israelenses que o governo britânico considera “inaceitáveis e escandalosas” em Gaza e na Cisjordânia.

