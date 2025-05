Influenciadora brasileira e namorado são presos na Irlanda sob a acusação de portar drogas

© iStock

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora brasileira Laryssa Sales e seu namorado, Otavio Martin de Sousa, foram presos em Dublin, na Irlanda, no domingo (18), sob a acusação de portar drogas avaliadas em 6.000 euros (equivalente a R$ 38,3 mil), além de 3.000 euros (que equivalem a R$ 19 mil), de acordo com o jornal The Irish Times.

O casal foi preso durante uma operação da unidade de drogas da polícia irlandesa. Os agentes pararam o carro dirigido por Sousa e teriam encontrado as drogas no porta-luvas do veículo, segundo o jornal. O dinheiro estaria na porta do motorista. Eles encontraram ainda uma balança e embalagens.

Na segunda-feira (19), eles foram levados ao Tribunal Distrital de Dublin, na presença do juiz Gerard Jones, e foram acusados de posse de cannabis, cocaína, cetamina, MDMA e benzodiazepínicos para venda.

Segundo o jornal, os dois policiais responsáveis pela operação contaram ao juiz que pararam o carro durante patrulha e que a influenciadora teria se inclinado em direção ao porta-luvas aparentando estar em pânico.

A influenciadora teria afirmado aos policiais que a cannabis era para consumo próprio e que o namorado, que trabalha no suporte técnico de um companhia aérea irlandesa, não estaria envolvido com as drogas.

Os policiais, ainda de acordo com o The Irish Times, teriam contado ao juiz que Sousa não forneceu endereço atualizado e que a influenciadora deu endereço falso.

Havia risco de fuga, disseram os agentes, pois os dois planejavam viajar ao Brasil em agosto.

Evan Morre, advogado de defesa, afirmou que os clientes pretendiam viajar ao Brasil em férias.

Sales pediu fiança e afirmou que mora no país desde 2024, onde trabalha e estuda, e se comprometeu a comparecer à próxima audiência.

O advogado ainda alegou que ela está grávida e sofre de uma condição médica grave, mas não teria apresentado provas.

O juiz reconheceu o risco de fuga e manteve as prisões.

Sales tem 20 mil seguidores no Instagram, onde compartilha fotos de viagens.