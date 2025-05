Ataque a faca deixa feridos em cidade próxima a Amsterdã

© X/Timdeboer342

Um ataque a faca deixou vários feridos nesta quarta-feira (21) em Almere, cidade localizada a cerca de 30 km de Amsterdã, na Holanda. A polícia local informou que, entre os feridos, está um agente de segurança. O agressor foi baleado pelas autoridades e está sob custódia.

Segundo o comunicado oficial, o incidente ocorreu no início da tarde em uma região residencial da cidade. Equipes de emergência foram rapidamente mobilizadas, incluindo ambulâncias e unidades aéreas de trauma. As vítimas foram levadas para hospitais da região, mas o estado de saúde delas ainda não foi divulgado.

A polícia isolou o local e iniciou uma investigação para apurar as circunstâncias e a motivação do ataque. Até o momento, não há informações sobre a identidade do agressor ou se há ligação com grupos extremistas.

Almere é uma cidade planejada e uma das mais novas do país, conhecida por sua proximidade com Amsterdã e crescimento populacional nos últimos anos.

