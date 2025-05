Putin visita Kursk após retirada ucraniana e critica destruição

© Getty Images

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visitou nesta quarta-feira (21) a região de Kursk, no oeste do país, em sua primeira passagem pela cidade desde que tropas russas expulsaram as forças ucranianas do território. Durante a visita, Putin se reuniu com organizações voluntárias e inspecionou uma usina nuclear local, segundo informações divulgadas pelo Kremlin.

No fim de abril, o presidente russo afirmou que o Exército havia retomado completamente o controle da região de Kursk, encerrando o que classificou como “a maior incursão em solo russo desde a Segunda Guerra Mundial”. Apesar da vitória militar, Putin acusou as forças ucranianas de destruírem igrejas e patrimônio cultural durante a retirada, chamando a ação de “devastadora”.

A ofensiva ucraniana na região começou em agosto do ano passado e envolveu drones e armamentos ocidentais. Durante o auge da operação, as tropas da Ucrânia chegaram a controlar cerca de 1.400 km² dentro da fronteira russa.

A visita de Putin ocorre em meio a uma nova escalada de tensões. Na terça-feira, um ataque com míssil russo matou seis soldados e deixou outros dez feridos durante um exercício militar na região de Sumy, no nordeste da Ucrânia, segundo informou a Guarda Nacional ucraniana.

O incidente aconteceu dias após uma conversa entre Putin e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual o norte-americano teria apelado pela retomada de negociações por um cessar-fogo. Até o momento, o Kremlin não comentou oficialmente o pedido.

