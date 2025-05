Homem contratado para fazer mudanças acaba por descobrir corpo em caixa

© Facebook

Um trabalho rotineiro de mudança terminou em tragédia e prisão em Houston, nos Estados Unidos. Um homem, contratado para ajudar no transporte de móveis, encontrou um corpo dentro de uma caixa enquanto auxiliava o proprietário da casa, Steven Eberly, na sexta-feira (17).

Segundo informações divulgadas pela revista People, o contratado estava carregando uma caixa pesada na entrada da residência quando percebeu que havia um cadáver em seu interior. Assustado, ele tentou fugir do local dirigindo sua caminhonete e, ao mesmo tempo, ligava para a polícia.

Ao notar a tentativa de fuga, Steven Eberly reagiu de forma violenta: pulou na frente do veículo e começou a esmurrar o para-brisa, na tentativa de impedir que o homem saísse do local. Durante a confusão, a caminhonete colidiu com outro carro, e Eberly foi arremessado, ficando ferido.

As autoridades foram acionadas e, após as investigações iniciais, Eberly foi preso e acusado de homicídio. O caso está sendo investigado pela polícia local, que ainda não divulgou a identidade da vítima encontrada na caixa.

