Vírus do Nilo é identificado pela primeira vez no Reino Unido

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido confirmou a detecção inédita do Vírus do Nilo Ocidental em mosquitos encontrados em áreas costeiras do país. É a primeira vez que o patógeno, considerado potencialmente fatal, é identificado em território britânico.

Com origem predominante na África, no Oriente Médio e no sul da Ásia, o vírus do Nilo é transmitido principalmente por meio da picada de mosquitos infectados. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a maioria dos infectados não apresenta sintomas, mas cerca de 1 em cada 150 pode desenvolver formas graves da doença, incluindo complicações neurológicas e até morte.

As autoridades de saúde britânicas afirmam que o risco para a população é considerado baixo. No entanto, equipes já trabalham no monitoramento e contenção de uma possível disseminação do vírus. Até o momento, não há registros de infecções em humanos no país.

