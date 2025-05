Rival de Zelensky é morto a tiros em frente à porta de colégio, em Madri

© Lusa

O ex-assessor do ex-presidente da Ucrânia Viktor Yanukovych, Andriy Portnov, de 52 anos, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (21), em Pozuelo de Alarcón, município na região metropolitana de Madri, na Espanha. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Nacional espanhola.

Portnov foi atingido com vários disparos na cabeça e nas costas na porta do Colégio Americano de Madri, logo após deixar os filhos na instituição. Segundo veículos da imprensa espanhola, o crime ocorreu por volta das 9h15 (4h15 no horário de Brasília). Os suspeitos, ainda não identificados, fugiram em seguida e são procurados pelas autoridades locais.

Quem era Andriy Portnov?

Figura influente no governo de Viktor Yanukovych, Portnov ocupou cargos de alto escalão e foi considerado um dos principais aliados políticos do presidente pró-Rússia, que governou a Ucrânia entre 2010 e 2014. Após a derrubada do governo durante a chamada Revolução de Maidan, ele passou a ser investigado por corrupção e violações de direitos humanos, sendo alvo de sanções internacionais impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos.

Portnov também era conhecido por ser um crítico feroz e rival do atual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Seu envolvimento na repressão aos protestos pró-europeus de 2014, que deixaram mais de 200 mortos, marcou sua trajetória política. Na época, o governo suspendeu um acordo de associação com a União Europeia sob pressão da Rússia, o que deu início a meses de manifestações que culminaram na queda de Yanukovych.

A polícia espanhola ainda não confirma se o crime tem motivação política, mas o caso já é tratado como execução planejada.

