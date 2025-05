Homem que queria ter filho mata mulher por estar grávida de menina

© Facebook/Davon Woods

Um homem, acusado de matar a mulher, e apunhalar as duas filhas, foi julgado esta semana em Nova York. No tribunal, ouviu-se que o homem tinha cometido o crime porque queria ter um menino e a esposa estava grávida da terceira menina.

Drew Garnier, de 33 anos, foi condenado a 30 anos de prisão, aos quais se seguem outros 15 sob liberdade condicional.

Foi acusado de um crime de homicídio em 1.º grau e dois crimes de agressão.

A vítima mortal, Samantha, de 29 anos, estava grávida de 5 meses e teria descoberto há pouco tempo o sexo do bebê.

O padrasto da vítima disse, em tribunal, que a filha foi morta porque Drew queria "um menino" e anunciou que as netas ficarão sob sua responsabilidade a partir de agora. "Elas agora têm um novo pai", afirmou.

O crime aconteceu em setembro de 2024, ocasião em que a polícia foi chamada à casa da família, em Nova York, EUA, por um suposto caso de violência doméstica. Quando chegou, encontrou todas as três vitimas com ferimentos feitos com um arma branca. As crianças de 6 e 9 anos conseguiram sobreviver enquanto a morte de Samantha foi declarada no local.

