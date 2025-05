Defesa dos EUA aceita jato de luxo do Qatar para Air Force de Trump

© Getty Images

Nesta quarta-feira (21), o Pentágono informou que irá receber o avião de luxo dado pelo Qatar ao presidente Donald Trump para a Air Force One.

A aeronave vale US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,2 bilhões), mas vários especialistas em segurança dos Estados Unidos criticaram o 'presente', dizendo que ele levanta preocupações significativas sobre custos e segurança. Membros do Congresso norte-americano questionaram se o acordo é ético.

Em nota, Sean Parnell, porta-voz do Pentágono, comentou sobre o groverno Trump aceitar o presente: “O Secretário de Defesa aceitou um Boeing 747 do Catar em conformidade com todas as normas e regulamentos federais. O Departamento de Defesa trabalhará para garantir que medidas de segurança adequadas e requisitos de missão funcional sejam considerados para uma aeronave usada para transportar o Presidente dos Estados Unidos”, disse em um comunicado na quarta-feira.

