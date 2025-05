Médico prevê até 18 meses de vida para Biden após diagnóstico de câncer

© Andrew Harnik/Getty Images

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden pode ter entre 12 e 18 meses de vida, segundo estimativas do médico Ronny Jackson, que atuou como médico oficial dos presidentes Barack Obama e Donald Trump. A declaração foi feita ao site The Washington Free Beacon, após a revelação pública de que Biden foi diagnosticado com câncer de próstata.

“Essa não é minha especialidade, mas conversei com diversos urologistas desde que a notícia veio a público, e o consenso geral é de que o prognóstico gira em torno de 12 a 18 meses”, afirmou Jackson. Apesar da estimativa, o médico disse esperar que Biden viva mais e que o tratamento consiga controlar a doença.

O diagnóstico de Biden foi divulgado no último domingo, gerando comoção entre apoiadores, mas também críticas. Aliados de Donald Trump acusaram o ex-presidente democrata de ter ocultado a doença durante seu mandato. A equipe de Biden, por sua vez, divulgou novas informações para tentar conter o desgaste e reforçar que o câncer só foi identificado após ele deixar a presidência.

De acordo com os dados atualizados, o câncer já se espalhou para os ossos, o que indica um estágio avançado e sem possibilidade de cura, embora o tratamento possa retardar sua progressão. O comunicado oficial informou que Biden não havia sido diagnosticado com câncer de próstata antes de 2024 e que seu último exame de PSA datava de 2014.

