Iraniano quebra recorde ao equilibrar 96 colheres no corpo

Um iraniano de 54 anos entrou para o Guinness World Records pela terceira vez após conseguir equilibrar 96 colheres no próprio corpo. A impressionante façanha foi realizada em janeiro deste ano e reforça a habilidade incomum de Abolfazl Sabouri, que afirma ser capaz de fixar qualquer tipo de objeto ao corpo — desde frutas até mesmo uma pessoa adulta.

"Qualquer coisa que tenha uma superfície pode aderir ao meu corpo: plástico, vidro, pedra, madeira ou até um humano adulto", disse o recordista, em declaração ao site oficial do Guinness.

No vídeo divulgado, Abolfazl aparece com a ajuda de uma assistente, que cuidadosamente posiciona as colheres ao redor de seu corpo. Assim que a última é colocada, ele celebra com entusiasmo o novo marco.

Segundo o iraniano, o "dom" foi descoberto ainda na infância e aprimorado ao longo dos anos com muita prática e esforço. Ele acredita que possui a capacidade de transferir energia do seu corpo para os objetos, o que explicaria o fenômeno.

“Eu me esforço para focar ao máximo nos objetos que estão no meu corpo. É assim que faço: concentro minha energia e transfiro poder para eles”, explicou.

Abolfazl bateu seu primeiro recorde em 2021 ao equilibrar 85 colheres, superando a marca anterior de 64. Dois anos depois, em 2023, elevou o número para 88. Com o feito recente, consolida-se como o maior "magneto humano" já registrado.

