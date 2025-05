Vacas são retiradas de helicóptero de aldeia nos Alpes; assista

© Arnd Wiegmann/Reuters

Cerca de 300 moradores da vila alpina de Blatten, no sul da Suíça, precisaram ser evacuados junto com dezenas de vacas devido ao risco iminente de deslizamento de terra. A decisão foi tomada após geólogos identificarem movimentos preocupantes na encosta acima da aldeia, localizada no vale de Lötschental.

De acordo com a emissora Euronews, 52 vacas foram retiradas da região. Algumas foram transportadas em veículos, enquanto outras tiveram que ser içadas por helicóptero, numa operação incomum e complexa.

As trilhas turísticas da área foram temporariamente fechadas, e sensores de monitoramento foram instalados para acompanhar qualquer alteração na estabilidade do terreno. As autoridades locais reforçaram que o risco é considerado elevado

O prefeito de Blatten, Matthias Bellwald, concedeu uma entrevista coletiva na quarta-feira (21), agradecendo o apoio da comunidade. “A solidariedade demonstrada durante a evacuação foi impressionante. Todos trabalharam juntos para garantir a segurança de pessoas e animais”, declarou.

