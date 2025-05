Canguru foge de casa e mobiliza operação policial nos EUA; veja

© Departamento de Polícia de Durango

Um canguru doméstico provocou uma situação inusitada em Durango, no estado do Colorado (EUA), ao escapar de casa e sair pelas ruas da cidade, sendo perseguido por agentes do Departamento de Polícia local. A cena foi registrada pelas câmeras corporais de um dos policiais envolvidos na ocorrência.

Nas imagens, é possível ouvir o agente Shane Garrison coordenando a ação: "Já o temos encurralado. Mais vale tentarmos prendê-lo agora." A perseguição terminou com a captura bem-sucedida do animal, chamado Irwin.

De acordo com as autoridades, essa não foi a primeira vez que Irwin fugiu. Há dois anos, o canguru já havia protagonizado uma situação semelhante.

Vale lembrar que no estado do Colorado é legal manter cangurus como animais de estimação, o que explica a presença do marsupial nas ruas da cidade.





Leia Também: Sheila 'invadiu' estrada no Alabama e causou acidente. "É um canguru?"