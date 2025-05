Israel reage à morte de diplomatas e envia condolências às famílias

© Jonathan Ernst/Reuters

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) se pronunciaram nesta quinta-feira (22) sobre a morte de dois funcionários da embaixada israelense em Washington, nos Estados Unidos, e enviaram condolências às famílias das vítimas. A declaração incluiu uma citação do embaixador de Israel no país, Yechiel Leiter.

"Somos um povo resiliente. O povo de Israel é resiliente e o povo dos Estados Unidos também é resiliente. Juntos, não teremos medo, juntos permaneceremos firmes e vamos superar a depravação moral daqueles que acreditam que podem obter ganhos políticos por meio de assassinatos", afirmou a IDF, reproduzindo as palavras do diplomata.

Segundo autoridades policiais americanas ouvidas pela agência Associated Press, o suspeito do crime está sendo interrogado pelo FBI. Ele foi identificado como Elias Rodriguez, de 30 anos, residente em Chicago. Até o momento, não há confirmação se o suspeito possui representação legal.

Rodriguez teria sido visto caminhando nas imediações do Museu Judaico, onde o crime aconteceu, antes de efetuar os disparos. Após o ataque, ele entrou no prédio e foi detido por agentes de segurança presentes no local do evento.

Leia Também: Dois funcionários da embaixada de Israel são mortos a tiros em Washington