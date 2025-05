Trump humilha repórter na Casa Branca: "É um idiota, uma vergonha"

© Chip Somodevilla/Getty Images

Durante uma coletiva de imprensa tensa na Casa Branca nesta quarta-feira (21), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protagonizou um confronto verbal com o jornalista Peter Alexander, da emissora NBC. Irritado com uma pergunta sobre a doação de um avião pelo governo do Qatar, Trump chamou o repórter de “idiota”, “péssimo profissional” e “desgraça”, recusando-se a continuar a responder suas perguntas.

O episódio ocorreu durante a visita do presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, a Washington. Em um momento anterior da reunião, Trump já havia causado constrangimento ao exibir vídeos não verificados que supostamente mostrariam ataques a fazendeiros brancos sul-africanos, reiterando sua tese de “genocídio branco” no país africano — uma narrativa amplamente contestada por Ramaphosa e por autoridades sul-africanas.

Em meio à coletiva, Peter Alexander desviou do tema da África do Sul e questionou Trump sobre a recente decisão do Pentágono de aceitar um jato de luxo oferecido pela família real do Qatar para uso presidencial. A pergunta provocou a ira de Trump.

"Por que você está perguntando isso? Isso não tem nada a ver com o que estamos falando. Você devia sair da sala", reagiu o presidente, visivelmente exaltado. Em seguida, disparou: “Você é um idiota. Um repórter péssimo. Não tem inteligência para estar aqui”.

Trump também acusou Alexander de tentar desviar a atenção das denúncias que ele fazia contra o governo sul-africano, e chegou a afirmar que a NBC deveria ser investigada. “Volte para seu estúdio. Você é uma vergonha.”

Apesar dos ataques, o jornalista manteve a compostura e insistiu: “Se há mesmo um genocídio, por que o presidente da África do Sul está aqui?”. Trump continuou sua retórica agressiva, criticando duramente o repórter diante dos demais jornalistas presentes.

A tensão se agravou quando Trump usou o caso do avião doado pelo Qatar como exemplo de apoio à Força Aérea dos EUA. “Eles nos ofereceram um jato, e ele [Alexander] vem falar disso depois de ver vídeos em que milhares morrem?”, ironizou. Ramaphosa interveio com humor: “Desculpe, eu não tenho um avião para oferecer.” Trump respondeu: “Se tivesse, eu aceitaria.”

A cena rapidamente se espalhou pelas redes sociais e reacendeu o debate sobre liberdade de imprensa e a conduta do presidente com jornalistas. O avião doado pelo Qatar, avaliado em US$ 400 milhões, seria utilizado temporariamente como Air Force One, mas a doação levanta questionamentos constitucionais, éticos e de segurança, uma vez que a Constituição dos EUA proíbe o recebimento de presentes de governos estrangeiros.

Além disso, o Air Force One é projetado para operar como centro de comando presidencial em situações de crise, o que amplia as preocupações sobre a substituição por uma aeronave estrangeira.

