Coreia do Norte relata “grave acidente” em lançamento de navio de guerra

A Coreia do Norte confirmou nesta quinta-feira (22) que um “grave acidente” ocorreu durante a cerimônia de lançamento de um novo navio de guerra, no dia anterior, em um estaleiro localizado na cidade portuária de Chongjin, no leste do país. O evento contava com a presença do líder norte-coreano, Kim Jong-un, segundo informações divulgadas pela agência estatal Korean Central News Agency (KCNA).

O incidente envolveu a tentativa de lançar um destróier recém-construído de 5 mil toneladas. De acordo com a KCNA, falhas de comando e "negligência operacional" durante o processo provocaram a saída antecipada do escorregador de popa, que acabou ficando preso, enquanto a plataforma de lançamento não se moveu de forma paralela, como exigido.

Essa falha comprometeu o equilíbrio da embarcação e danificou parte do casco inferior, fazendo com que a proa não conseguisse deixar a rampa de lançamento, ainda conforme o relato oficial.

Em resposta ao incidente, Kim Jong-un classificou o episódio como um “ato criminoso grave” e uma demonstração de “irresponsabilidade absoluta, negligência e empirismo anticientífico”. Segundo o líder norte-coreano, o acidente foi algo “inaceitável” e “além dos limites do possível”, afirmou a KCNA.

