Mulher é alvejada após disparos junto à sede da CIA nos EUA

Uma pessoa foi alvejada pelos seguranças da sede da CIA, esta quinta-feira (22), em Virginia nos EUA.

Uma pessoa foi baleada no exterior do edifício. O portão principal está atualmente fechado e os funcionários foram aconselhados a procurar caminhos alternativos para sair das instalações.

A Agência Central de Inteligência está a tratar o sucedido como um "incidente de segurança".

The front gate at Headquarters is closed until further notice. Please use alternate routes for Thursday, May 22nd.