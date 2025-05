Jato executivo cai em San Diego, incendeia casas e assusta moradores

© Getty

Um jato executivo caiu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (22) em um bairro residencial de San Diego, na Califórnia (EUA), durante condições de forte neblina. O acidente provocou incêndios em ao menos 15 casas e forçou a evacuação de diversos quarteirões da região de Murphy Canyon.

“Temos combustível de avião espalhado por toda parte. Nosso foco agora é buscar todos os moradores e retirá-los em segurança”, declarou o chefe assistente dos bombeiros de San Diego, Dan Eddy, em coletiva à imprensa. Ele confirmou que o jato atingiu diretamente várias residências. Até o momento, não há informações confirmadas sobre feridos ou mortos.

Segundo a emissora CNN, o avião era um Cessna 550 Citation, modelo usado para voos corporativos, com capacidade para até oito pessoas. A aeronave caiu por volta das 3h45, nas proximidades do aeroporto executivo Montgomery-Gibbs.

O acidente está sendo investigado pela Administração Federal de Aviação (FAA) e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB). A FAA informou que o número de ocupantes da aeronave ainda não foi determinado.

De acordo com o site FlightAware, o jato havia decolado na noite anterior do Aeroporto Teterboro, próximo a Nova York. Após uma parada em Wichita, Kansas, seguiu rumo a San Diego. Momentos antes da queda, o piloto informou que estava a três milhas da pista de pouso e não sinalizou nenhum problema.

O aeroporto não conta com controle de tráfego aéreo durante a madrugada. Nesses casos, os pilotos utilizam uma frequência de rádio compartilhada para se comunicar com outras aeronaves na área.

Registros da FAA indicam que o avião foi fabricado em 1985 e pertence a uma empresa localizada no Alasca. O mau tempo no momento do acidente — “quase impossível enxergar à frente”, segundo Eddy — pode ter sido um fator decisivo para a tragédia.

