Terremoto de magnitude 5 na escala de Richter abala Peru

Um terremoto de magnitude 5 na escala de Richter foi sentido, esta quinta-feira (22), de madrugada, nas cidades de Chimbote e Trujillo, no Peru. O abalo sísmico foi registrado a uma profundidade de 33 quilômetros, às 6h13 (08h15 em Brasília), na costa da região de Ancash, informou o Centro Sismológico Nacional do Instituto Geofísico do Peru.

Esta intensidade do terremoto fez com que fosse sentido de forma moderada por parte da população. Contudo, para já, não há registro de danos estruturais nem pessoais.

As autoridades do Peru e o Centro Nacional de Operações de Emergência (COEN) estão monitorando a situação e aconselharam a população a manter a calma e verificar os kits de emergência.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0354

Fecha y Hora Local: 22/05/2025 06:13:11

Magnitud: 5.0

Profundidad: 33km

Latitud: -9.08

Longitud: -79.33

Intensidad: III-IV Chimbote

Referencia: 81 km al O de Chimbote, Santa - Ancash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) May 22, 2025

No entanto, a Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha de Guerra do Peru já excluiu o risco de tsunami ao largo da costa peruana.

#ÚltimoSismo

BOLETÍN DE SISMO TSUNAMI N° 19-2025-1

CARACTERÍSTICAS DE EVENTO SÍSMICO 81 KM AL O DE CHIMBOTE, SANTA - ANCASH pic.twitter.com/t8ks22Qq9O — Hidrografía Perú (@DHN_peru) May 22, 2025

Vale destacar que a região de Ancash, onde se localiza o Parque Nacional Huascaran, que é Patrimônio Mundial da UNESCO, é sismicamente ativa por se localizar no Anel de Fogo do Pacífico.

