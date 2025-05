Turistas dançam na Fontana di Trevi e são multados pela polícia

© @camila.amerio

Um casal de turistas na faixa dos 50 anos protagonizou uma cena inusitada e romântica na madrugada de 11 de maio, ao mergulhar na icônica Fontana di Trevi, em Roma, e dançar abraçado no centro do monumento.

A cena ocorreu por volta das duas da manhã e atraiu a atenção de uma multidão de curiosos — entre eles, diversos agentes da polícia italiana. O casal realizou uma dança lenta que lembrou o famoso filme A Doce Vida, de Federico Fellini, arrancando aplausos e aprovação dos presentes.

Apesar do clima de romantismo, a atitude violou as normas de preservação do patrimônio público. De acordo com o jornal Corriere della Sera, os dois turistas foram multados pelas autoridades locais.

Imagens do momento rapidamente se espalharam nas redes sociais, somando milhares de visualizações e reações — algumas encantadas, outras críticas à invasão de um dos símbolos históricos mais importantes da capital italiana.

Veja o vídeo na galeria acima!

Leia Também: Suspeito de matar diplomatas em Washington é indiciado