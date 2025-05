Cão enfrenta cinco coiotes por 45 minutos na Califórnia e vira herói

Um cachorro de apenas um ano protagonizou uma impressionante cena de coragem na Califórnia, nos Estados Unidos, ao lutar por 45 minutos contra um grupo de cinco coiotes. O episódio, registrado por câmeras de segurança no bairro de Brea, comoveu moradores e viralizou nas redes sociais.

O cão, um vira-lata com traços de pastor alemão e labrador, foi cercado pelos animais selvagens e passou a latir incessantemente, tentando afastá-los. Em determinado momento, se encostou a arbustos para evitar ser atacado por trás — uma estratégia que, segundo especialistas, pode ter sido crucial para sua sobrevivência.

Agora, ele vive seguro e cercado de cuidados — e com o status de verdadeiro herói local.

INCREDIBLE: A 1-year-old stray German Shepherd-Lab mix fights off a pack of five coyotes for 45 minutes in Orange County, California.



“I pounded on [the window] as my garage door opened. About five or six coyotes appeared from different directions and headed up our hill.”



“The… pic.twitter.com/yo4wSNTxTF