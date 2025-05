Coreia do Norte lança mísseis de cruzeiro após falha em novo destróier

© Getty

A Coreia do Norte lançou, nesta quinta-feira (22), múltiplos mísseis de cruzeiro em direção ao Mar do Leste (Mar do Japão), segundo o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul. Os disparos aconteceram por volta das 9h, a partir da região de Sondok, na província de Hamgyong do Sul.

O lançamento ocorreu um dia após um acidente durante a cerimônia de inauguração de um novo destróier naval norte-coreano. Segundo Pyongyang, partes da embarcação foram "esmagadas", o que levou o líder Kim Jong-un a classificar o episódio como um “ato criminoso” causado por negligência.

As autoridades militares de Seul acreditam que os mísseis possam ter sido disparados de uma plataforma marítima e investigam, com apoio dos EUA, se se trata de uma variante do Padasuri-6, um míssil antinavio testado anteriormente pelo regime.

As Forças Armadas sul-coreanas reforçaram a vigilância e alertaram que estão prontas para responder de forma “esmagadora” a qualquer provocação. O lançamento se soma a uma série de testes realizados pela Coreia do Norte neste mês, incluindo mísseis balísticos no início de maio.





