Caça russo é interceptado por jatos da Polônia no Mar Báltico

A Força Aérea da Polônia interceptou um caça russo Su-24 que fazia manobras perigosas no espaço aéreo internacional sobre o Mar Báltico, na noite de quinta-feira (22). Segundo o Daily Mail, a operação foi realizada após um alerta do comando da OTAN, segundo informou o ministro da Defesa polonês, Wladysław Kosiniak-Kamysz.

De acordo com ele, os jatos poloneses localizaram e “dissuadiram com sucesso” a aeronave russa, que apresentava comportamento considerado provocativo.

A movimentação acontece dias após a Polônia também ter enviado caças para monitorar um petroleiro com bandeira do Gabão, ligado à frota fantasma da Rússia, usada para driblar sanções internacionais. O navio foi recentemente sancionado pelo Reino Unido.

Durante essa mesma ação, um caça russo Su-35S chegou a violar o espaço aéreo da Estônia, segundo autoridades, ao tentar proteger o petroleiro. Imagens divulgadas mostram caças da OTAN escoltando a aeronave russa sobre o Golfo da Finlândia.

A tensão no Báltico aumentou desde o início da guerra na Ucrânia, com a Rússia intensificando suas manobras militares na região. Recentemente, também foram registrados movimentos de tropas russas próximos à fronteira com a Finlândia, aumentando os alertas na Europa.

Segundo o governo da Finlândia e órgãos de inteligência da Alemanha, Moscou pode estar se preparando para um confronto mais prolongado com o Ocidente.

