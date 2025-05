Trump ameaça União Europeia com tarifas de 50% a partir de junho

© Anna Moneymaker/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recomendou a aplicação de tarifas de 50% sob os produtos oriundos da União Europeia (UE), porque, segundo o próprio, as negociações não estão dando frutos.

Os novos direitos de importação terão início a 1 de junho, escreveu Trump na sua rede social, a 'Truth Social'.

Nessa mesma publicação, o norte-americano explica esta decisão, reclamando da demora nas negociações com a UE.

"A União Europeia, que foi criada com o propósito de se aproveitar dos Estados Unidos na esfera comercial, tem sido muito difícil de lidar. (...) As nossas negociações com eles não estão chegando a lugar nenhum", escreveu, segundo reporta a NBC.

O republicano acusou a UE de que as suas barreiras comerciais, o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), as sanções "ridículas" às empresas, as barreiras comerciais não monetárias, as manipulações cambiais, as ações judiciais "injustificadas" contra empresas norte-americanas, entre outras, geraram um défice comercial com os Estados Unidos que atinge "um valor totalmente inaceitável".

"Assim sendo, vou recomendar uma tarifa direta de 50% à União Europeia, a começar no dia 1 de junho. Só não há taxa se o produto for construído ou fabricado nos Estados Unidos", acrescentou.

Este anúncio surge cerca de meia hora depois de o presidente dos EUA ter ameaçado, também, aplicar tarifas de 25% à Apple caso a empresa não comece a produzir iPhones nos EUA.

Leia Também: Trump ameaça impor à Apple tarifa de 25% para iPhones fabricados fora dos EUA