Apagão atinge Cannes e interrompe exibições no Festival de Cinema

Um grande apagão elétrico atingiu neste sábado (24) a região dos Alpes Marítimos, no sul da França, deixando cerca de 160 mil residências sem luz — incluindo a cidade de Cannes, onde acontece o tradicional Festival de Cinema.

De acordo com a operadora elétrica RTE, o corte de energia foi causado pela queda de uma linha de alta tensão na manhã de hoje. A situação já vinha se complicando desde a noite anterior, quando um incêndio atingiu uma subestação elétrica em Cannes, fragilizando a rede da região.

As autoridades locais fizeram um alerta nas redes sociais pedindo que a população tenha cautela ao circular pela cidade, especialmente porque os semáforos estão desligados. Enquanto isso, a polícia municipal foi acionada para orientar o trânsito.

O Festival de Cannes também foi afetado. Segundo o portal Screen Daily, a exibição do filme Sirât, do diretor espanhol Oliver Laxe, foi interrompida por falta de energia. No entanto, a organização do evento garantiu que o cronograma oficial não será prejudicado.

“O festival passou a contar com um sistema de fornecimento elétrico independente. Isso garante que todos os eventos e sessões programados, incluindo a cerimônia de encerramento, possam acontecer normalmente”, afirmou Régis Courvoisier, diretor de Marketing e Comunicação do Palais.

Apesar disso, algumas sessões previstas para acontecer no Cineum, um dos locais de exibição paralelos, estão temporariamente suspensas, mas devem ser retomadas assim que a energia for restabelecida.

As equipes da RTE e da Enedis seguem trabalhando para normalizar o fornecimento o mais rápido possível. A previsão inicial é de que a energia volte ao centro de Cannes até o meio-dia (horário local)



