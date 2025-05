Nova Délhi enfrenta mortes e destruição com tempestade fora de época

© Lusa

Durante a madrugada deste sábado (25), uma forte tempestade atingiu partes de Nova Délhi, agravando a situação após um dia de chuvas intensas registrado na quarta-feira (22), que deixou pelo menos três mortos na capital indiana. As chuvas nessa época do ano são consideradas atípicas para o norte do país, onde a estação das monções normalmente começa mais tarde.

O fenômeno climático sazonal chegou com força ao estado de Kerala, no sudoeste da Índia, oito dias antes do previsto — a chegada mais precoce em 16 anos, segundo o Departamento Meteorológico da Índia. O estado segue sob alerta vermelho, o nível máximo de perigo, para chuvas extremamente fortes neste fim de semana.

Imagens divulgadas pela agência de notícias indiana ANI mostram áreas do oeste de Nova Délhi inundadas, principalmente nas proximidades do aeroporto internacional Indira Gandhi. Em nota, o aeroporto alertou para atrasos e cancelamentos: “Devido às condições meteorológicas adversas da noite passada, alguns voos foram afetados. Recomendamos que os passageiros acompanhem o status dos voos junto às companhias aéreas.”

A companhia IndiGo, uma das maiores do país, também se pronunciou, aconselhando os passageiros a chegarem com antecedência ao aeroporto e se manterem informados sobre possíveis alterações no tráfego aéreo. Segundo a plataforma Flightradar24, 197 voos foram atrasados e 14 cancelados nesta manhã.

Embora as monções sejam fundamentais para a agricultura e o abastecimento de água no país, sua chegada cada vez mais irregular e antecipada tem trazido riscos crescentes. Nos últimos anos, eventos extremos tornaram-se mais frequentes. Em julho de 2023, no distrito de Wayanad, também em Kerala, mais de 200 pessoas morreram devido a inundações e deslizamentos causados pelas chuvas.

A temporada de monções na Índia, que geralmente começa em junho e se estende até setembro, é essencial para recarregar aquíferos e irrigar plantações, mas também representa o fenômeno climático que mais causa mortes no país.

Late night thunderstorm gave New Delhi IMD (Safdarjung) 81.2mm Rainfall till 5:30am, this becomes the wettest ever May month for Delhi in history



May 2025 so far - 186.2mm

May 2008 - 165.0mm

May 2021 - 144.8mm



Hisar IMD in Haryana recorded 74mm Rainfall overnight pic.twitter.com/VVGngCywtN — Weatherman Shubham (@shubhamtorres09) May 25, 2025

