Ônibus com universitários cai de viaduto e mata 10 na Colômbia

Uma tragédia abalou o oeste da Colômbia no sábado (24), quando um ônibus que transportava universitários caiu de um viaduto na estrada La Línea, entre as cidades de Cajamarca e Calarcá, no departamento de Quindío. O acidente deixou 10 estudantes mortos e outros 11 feridos.

O veículo levava 23 alunos e três professores da Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von Humboldt, localizada em Armênia. O grupo fazia uma excursão acadêmica para visitar obras de engenharia civil na região, com foco na análise de túneis.

Segundo informações da polícia local, o motorista perdeu o controle do ônibus ao cruzar o viaduto. O veículo colidiu contra a barreira de proteção e vários passageiros foram arremessados para fora. A queda foi de grande altura e as consequências, fatais.

A universidade lamentou profundamente a perda de alunos, docentes e funcionários e decretou luto oficial de dois dias. Em nota, a instituição prestou solidariedade às famílias e amigos das vítimas.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas uma das hipóteses é falha no sistema de freios. Os feridos foram socorridos e encaminhados para hospitais da região, onde permanecem sob cuidados médicos.

