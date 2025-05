Avião sai da pista em manobra e fica preso em aeroporto da Líbia; veja

Um avião da companhia Afriqiyah Airways enfrentou um incidente neste sábado (25) no Aeroporto de Abrague, na cidade de Beida, no leste da Líbia. A aeronave, um Airbus A330-300, saiu da pista durante uma manobra de alinhamento para decolagem e ficou presa em uma área não pavimentada próxima à pista 10.

O voo tinha como destino Jidá, na Arábia Saudita, mas a decolagem precisou ser abortada após a aeronave sair do trajeto enquanto realizava a manobra de ré para se posicionar na pista.

Em comunicado oficial, a Afriqiyah Airways confirmou que houve uma "pequena saída de pista", mas garantiu que não houve feridos entre os passageiros e tripulantes, tampouco danos estruturais à aeronave.

Imagens do momento em que o avião fica atolado circularam nas redes sociais, e um vídeo foi compartilhado por veículos locais. A companhia informou que investiga as causas do incidente e que medidas estão sendo tomadas para a remoção segura da aeronave.

Veja o vídeo!

Afriqiyah Airways A330-300 5A-ONQ from Beida to Jeddah on a Hajj flight, veers off the runway during turning for takeoff at Beida Al Abraq International Airport in Libya. pic.twitter.com/wSrH0nFnmR