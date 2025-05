Ucrânia teria tentado atacar helicóptero de Putin com drones, diz site

© Getty

Relatos divulgados nesta semana apontam que a Ucrânia teria feito uma tentativa ousada de atingir o helicóptero presidencial de Vladimir Putin durante uma visita do líder russo à região de Kursk, no oeste da Rússia, próxima à zona de conflito. De acordo com o site inglês Express, a informação foi divulgada por autoridades militares do país.

Segundo o major-general da Força Aérea russa, Yuri Dashkin, o ataque com drones aconteceu no mesmo período em que Putin realizava uma rara visita à região, no último dia 20 de maio. O militar afirmou que os drones foram direcionados justamente quando o presidente estava no local.

"Durante o período em que o presidente trabalhava na região de Kursk, o inimigo lançou um ataque sem precedentes com veículos aéreos não tripulados", declarou Dashkin. "O grupo de defesa aérea da área destruiu 46 drones militares ucranianos do tipo aeronave."

O Kremlin não comentou oficialmente sobre a suposta tentativa de ataque ao helicóptero presidencial. Também não há confirmação de que a aeronave de Putin tenha, de fato, sido alvo direto do ataque. Até o momento, a Ucrânia também não se pronunciou sobre o caso.

