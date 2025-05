Cinco esquiadores são encontrados mortos em montanha nos Alpes Suíços

© Shutterstock

Cinco esquiadores foram encontrados mortos no sábado (25) na região de Rimpfischhorn, próximo à famosa estância de luxo de Zermatt, nos Alpes Suíços. As autoridades locais confirmaram a informação neste domingo (26), segundo a agência de notícias AFP.

O alerta foi dado por outros praticantes de esqui que notaram equipamentos abandonados próximos ao cume da montanha, a 4.199 metros de altitude. A polícia suíça mobilizou imediatamente um helicóptero para sobrevoar a área e realizar as buscas.

“Os corpos de cinco pessoas foram rapidamente localizados”, informou a polícia em comunicado oficial. As causas do acidente ainda são investigadas, e os esforços agora se concentram na identificação das vítimas.

Rimpfischhorn está localizada a leste de Zermatt, na fronteira com a Itália, e é uma das montanhas mais altas da região, bastante procurada por esquiadores experientes e montanhistas. As condições climáticas no local podem mudar repentinamente, tornando o terreno especialmente perigoso.





Leia Também: Estudo aponta que atmosfera 'misteriosa' de Titã oscila com as estações