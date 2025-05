Ataque israelense a escola em Gaza deixa ao menos 20 mortos

© Getty

Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um ataque aéreo israelense atingir uma escola que abrigava deslocados internos no bairro de Daraj, na Cidade de Gaza, na manhã desta segunda-feira (26), segundo autoridades locais citadas pela agência Reuters.

Entre as vítimas estão mulheres e crianças. Profissionais de saúde que atuam na região relataram que alguns corpos estavam carbonizados. As imagens da cena circularam nas redes sociais, mas ainda não foram verificadas de forma independente.

As Forças de Defesa de Israel (FDI) afirmaram que a ação mirava um centro de controle do Hamas, usado para atividades de inteligência e planejamento de ataques contra civis e militares israelenses. A operação ocorreu durante a madrugada de domingo (25) para segunda.

Desde o início de maio, Israel ampliou suas operações militares na Faixa de Gaza, com o objetivo declarado de enfraquecer o Hamas e resgatar reféns feitos durante o ataque de 7 de outubro de 2023. Na ocasião, militantes do grupo mataram cerca de 1.200 pessoas em território israelense.

A campanha militar israelense, que já dura mais de sete meses, deixou um saldo de mais de 53 mil mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do enclave, controlado pelo Hamas. A maioria das vítimas, segundo autoridades locais, são civis.

Apesar das críticas da comunidade internacional e dos alertas sobre risco de fome na região, o governo de Israel mantém o avanço militar. O premiê Benjamin Netanyahu afirmou recentemente que Israel pretende manter o controle total da Faixa de Gaza.

De acordo com o gabinete de imprensa de Gaza, as forças israelenses já controlam cerca de 77% do território por meio de ocupações terrestres e evacuações forçadas.

