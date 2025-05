Britânica é presa no Sri Lanka com droga feita de ossos humanos

© Reprodução/ Redes Sociais

Charlotte May Lee, uma ex-comissária de bordo de 21 anos do Reino Unido, foi detida no Sri Lanka por tráfico de uma substância sintética conhecida como "kush", cuja composição, segundo autoridades, inclui ossos humanos. A jovem foi flagrada no aeroporto internacional Bandaranaike, em Colombo, no último dia 12 de maio, transportando mais de 45 quilos da droga em duas malas — carga avaliada em quase 3 milhões de euros. A apreensão é considerada a maior da droga no país.

De acordo com o jornal norte-americano New York Post, o "kush" tem causado uma grave crise de saúde pública na Serra Leoa, onde se estima que cerca de uma dúzia de pessoas morram por semana devido ao uso da substância. Popular entre jovens do sexo masculino, o entorpecente pode causar perda de consciência, desmaios repentinos e episódios de confusão mental. A crescente demanda pelo "kush" teria levado até mesmo à profanação de cemitérios no país africano, onde ladrões de túmulos buscam restos humanos para a produção da droga. O presidente da Serra Leoa declarou estado de emergência em 2023 por conta da crise.



Charlotte nega envolvimento com o tráfico e alega, por meio de seu advogado, que a droga foi colocada em sua bagagem sem seu conhecimento. Ela está presa em um centro de detenção na região norte da capital, onde, segundo sua defesa, dorme no chão de cimento. A jovem havia deixado a Tailândia após o vencimento do visto de 30 dias e viajava para o Sri Lanka enquanto aguardava a renovação do documento. Ela pode enfrentar até 25 anos de prisão, conforme as leis locais de combate ao narcotráfico.

