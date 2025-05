Vulcão Kilauea entra em erupção e lança lava a 300 metros no Havaí; veja

Um dos vulcões mais ativos do planeta, o Kilauea, localizado na Ilha Grande do Havaí, entrou em erupção na tarde de domingo (25), segundo informou o Observatório de Vulcões do Havaí. A lava chegou a atingir alturas de até 300 metros em algumas áreas próximas à cratera.

Situado a cerca de 320 quilômetros de Honolulu, o Kilauea tem apresentado um padrão de atividade intermitente desde dezembro de 2024. De acordo com os especialistas, os episódios de erupção variam entre 13 horas e oito dias de duração, com períodos de pausa entre eles.

O Kilauea é monitorado constantemente pelas autoridades geológicas dos Estados Unidos, que emitem alertas para garantir a segurança da população local e dos turistas que visitam a região. Até o momento, não há registros de feridos ou de danos significativos provocados pela nova erupção.

Veja o vídeo acima.

A new eruption has begun at Kilauea volcano in Hawaii.



Lava is being ejected up to 300 meters into the air. pic.twitter.com/0SoXAUZP9h