Brigitte dá empurrão no rosto de Macron e cena viraliza; veja vídeo

© X

Um momento inusitado marcou a chegada do presidente da França, Emmanuel Macron, ao Vietnã. Assim que as portas do avião se abriram e ele apareceu ao lado da primeira-dama Brigitte Macron, as câmeras flagraram um gesto inesperado: Brigitte empurrou delicadamente o rosto do marido enquanto conversavam, deixando Macron visivelmente surpreso.

Ao notar a presença dos jornalistas e fotógrafos, o presidente francês rapidamente tentou disfarçar a situação com um sorriso e acenos. Na sequência, o casal seguiu junto na saída da aeronave, com Brigitte caminhando logo atrás de Macron.

O gesto repercutiu nas redes sociais, gerando comentários sobre o comportamento da primeira-dama. Inicialmente, o Palácio do Eliseu negou o ocorrido, mas, posteriormente, fontes do governo francês confirmaram o episódio, descrevendo-o como um momento espontâneo e afetuoso entre o casal.

Assista ao momento acima.

Leia Também: Elon Musk deve se afastar do governo para focar em suas empresas