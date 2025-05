Hamas aceita proposta dos EUA para um acordo de cessar-fogo em Gaza

© REUTERS/Hatem Khaled

O grupo Hamas concordou, esta segunda-feira (26), com a proposta apresentada pelo enviado especial dos Estados Unidos ao Oriente Médio, Steve Witkoff, para um acordo de cessar-fogo, abrindo assim caminho para um possível fim da guerra em Gaza, de acordo com a agência Reuters, que cita uma fonte próxima do grupo.

"A proposta inclui a libertação de dez reféns israelenses vivos sequestrados pelos Hamas em dois grupos em troca de um acordo de 70 dias de cessar-fogo e uma saída parcial da Faixa de Gaza", disse a fonte palestina à agência de notícias.

A proposta apresentada pelos Estados Unidos prevê ainda a libertação de prisioneiros palestinos por parte de Israel, incluindo aqueles que estão cumprindo penas longas de prisão.

Ainda não há comentários do lado de Israel.

Vale lembrar que a guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do Hamas a Israel, em 07 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.218 pessoas do lado israelense, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. Foram ainda raptadas 251 pessoas.

Uma trégua de 19 de janeiro a 17 de março permitiu que 33 reféns, incluindo oito mortos, regressassem a Israel em troca da libertação de cerca de 1800 palestinianos presos em Israel.