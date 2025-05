Carro atropela vários torcedores durante festa do título em Liverpool

© DARREN STAPLES/AFP via Getty Images

Um carro atropelou vários tocedores do Liverpool durante o desfile da conquista da Premier League, no centro da cidade, esta segunda-feira (26). O suspeito, um homem, já foi detido pelas autoridades.

Citada pela Sky News, a Polícia de Merseyside confirmou que recebeu um chamado por um incidente perto do desfile do Liverpool Football Club após "relatos de uma colisão de um carro com vários pedestres".

"Estamos atualmente lidando com relatos de uma colisão no centro da cidade de Liverpool", relatou a autoridade.

O alerta foi dado "pouco depois das 18h00" (14h00 em Brasília), após "a informações de que um carro tinha colidido com vários pedestres em Water Street".

"O carro parou no local e um homem foi detido", acrescentou a autoridade.

Já o Serviço de Ambulâncias do Noroeste relatou que tem "equipes tratando do incidente no centro da cidade de Liverpool" e que estão "avaliando a situação".

"A nossa prioridade é garantir que as pessoas recebam a ajuda médica de que necessitam o mais rapidamente possível", lê-se em uma nota.

