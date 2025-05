Refugiado sírio imobilizou suspeita de ataque em Hamburgo: "Um herói"

© Getty Images

Um jovem refugiado sírio, de 19 anos, está sendo descrito como um "herói" após ter imobilizado a mulher que realizou um ataque, que deixou 18 pessoas feridas, na Estação Central de Hamburgo, na Alemanha, na última sexta-feira (23).

De acordo com a imprensa alemã, Muhammad Al Muhammad estava a caminho de casa em Buchholz, a 25 quilômetros de Hamburgo, depois de ter visitado um amigo na cidade. Quando estava na plataforma à espera do trem, viu uma mulher com uma faca na mão e várias pessoas fugindo.

"Decidi correr na outra direção e parar a mulher", disse o jovem sírio à revista alemã Der Spiegel. Enquanto corria, outro homem deu um pontapé no joelho da mulher, fazendo-a cair.

"Segurei-a [no chão] e pressionei as mãos dela contra a mochila para que não se pudesse levantar", disse Muhammad. "A mulher não gritou, não resistiu".

Antes de regressar a casa, o jovem sírio ainda foi interrogado pela polícia. "Me agradeceram e me compraram um cappuccino. Isso me deixou muito feliz", contou.

Em um artigo de opinião no jornal Die Tageszeitung, a jornalista e comentadora policial Gilda Sahebi considerou que, em um momento em que a extrema-direita alemã tenta ligar imigração a criminalidade, compartilhar a história de Muhammad é "crucial".

Muhammad é originário de perto de Alepo, na Síria, e chegou à Alemanha como refugiado em 2022.

"Somos levados a dizer: 'Estão vendo? Um árabe - o seu nome é Maomé, nada menos - é um herói!" escreveu Sahebi.

"O debate político e público está agora tão impregnado de toxicidade racista, espalhada por um partido de extrema-direita e pelos seus influenciadores nos meios de comunicação social e nas redes sociais, mas também por atores políticos e mediáticos democráticos, que é necessário contar a história de Muhammad Al Muhammad", acrescentou.

Na sexta-feira, a mulher foi detida como suposta autora do esfaqueamento que fez 18 feridos, alguns deles com gravidade, em um ataque sem motivação política. A investigação aponta o estado psicológico instável da mulher como a causa do ataque.

A autora do ataque foi identificada pela imprensa como sendo Lídia S. e, de acordo com o jornal Bild, tinha tido alta de uma clínica psiquiátrica na véspera do ataque.

Por ordem judicial, de acordo com o jornal, a mulher detida, que já está sob investigação por outro incidente violento em que atacou um menor no aeroporto de Hamburgo, está atualmente em uma clínica.

Leia Também: Carro atropela vários torcedores durante festa do título em Liverpool